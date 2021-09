Les cartes OTW disponibles sur FIFA 22

FIFA 22 (dont vous pouvez lire ou relire notre article concernant les trophées et les succès ou encore la deuxième TOTW) sort officiellement demain et l’on vous dévoile les joueurs qui seront disponibles en tant que Ones To Watch (OTW pour les connaisseurs).

Les joueurs à surveiller !

Comme tous les précédentes itérations, FIFA 22 propose le premier événement FUT : les Ones To Watch. Les joueurs à surveiller seront ceux ayant changé de club pendant le mercato d’été. Ils obtiendront des cartes spéciales (ayant la même note que leur Regular) qui pourront augmenter au gré des améliorations obtenus au fil de l’année.

Cette année, un nouveau système d’amélioration est rajouté, le Wins to Watch. Les joueurs à surveiller obtiendront un +1 si leur club remporte cinq de leurs dix prochains matchs (en championnat). Voici donc la liste des joueurs disponibles :

Lionel Messi (FC Barcelone –> PSG)

Cristiano Ronaldo (Juventus –> Manchester United)

Romelu Lukaku (Inter Milan –> Chelsea)

Sergio Ramos (Real Madrid –> PSG)

Achraf Hakimi (Inter Milan –> PSG)

David Alaba (Bayern Munich –> Real Madrid)

Jack Grealish (Aston Villa –> Manchester City)

Georginio Wijnaldum (Liverpool –> PSG)

Anderson Talisca (Guanghzou Evergrande –> Al-Nassr)

Denzel Dumfries (PSV –> Inter Milan)

Donyell Malen (PSV –> Borussia Dortmund)

Xherdan Shaquiri (Liverpool –> Olympique Lyonnais)

Edouardo Camavinga (Rennes –> Real Madrid)

Ibrahima Konaté (Juventus –> Liverpool)

FIFA 22 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.