Le jeu Solo Leveling: Arise fait déjà un carton avec des millions de préinscriptions et dévoile sa date de sortie

L’un des futurs gros succès de la scène free-to-play ?

La popularité de Jin-Woo est à son plus haut niveau et c’est le jeu Solo Leveling: Arise qui en profite. En un peu moins d’un mois, le titre de Netmarble a enregistré pas moins de 12 millions de préinscriptions. Un sacré chiffre qui promet un beau lancement pour le jeu, même si la partie la plus difficile va être de conserver la majorité de ce public très curieux.

Une bonne nouvelle pour l’éditeur qui souhaite en profiter pour annoncer la date de sortie du titre. Tout le monde se lèvera dès le 8 mai prochain, date à laquelle il sera possible de jouer à Solo Leveling: Arise sur les mobiles iOS et Android, mais aussi sur PC.

Pour rappel, se préinscrire pour le jeu donnera accès aux éléments suivants :