Le film The Witcher: Sirens of the Deep sortira en février 2025 et dévoile un extrait avec la voix du doubleur iconique de Geralt

Doug Cockle reprend du service

Annoncé l’année dernière, The Witcher: Sirens of the Deep est un film qui adapte à sa sauce la nouvelle A Little Sacrifice et qui prend place dans la continuité de la série live-action, plus précisément entre l’épisode 5 et l’épisode 6 de la saison 1.

Sauf qu’ici, ce n’est pas Henry Cavill qui va donner de la voix pour doubler le sorceleur, mais Doug Cockle, la voix iconique du sorceleur dans les jeux. On peut d’ailleurs entendre son travail sur un nouvel extrait du film qui a été partagé cette semaine, où il donne la réplique à Joey Batey qui reste dans son rôle de Jaskier.

Cet extrait nous permet également de confirmer la date de diffusion de ce nouveau film. The Witcher: Sirens of the Deep sera donc disponible à partir du 11 février 2025 sur Netflix. C’est aussi sans doute en 2025 que la saison 4 du show live-action sera diffusée, puisque l’on a déjà eu un aperçu de Liam Hemsworth en costume.