The Witcher : Voici la première vidéo de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt pour la saison 4 du show

Il faudra pour le moment se contenter d’un bref teaser mettant en scène Liam Hemsworth pour la toute première fois en tant que Geralt. Il conserve la coiffure du personnage ainsi que tout son équipement, mais le changement reste notable pour toutes les personnes qui étaient attachées au physique de Cavill (et on comprend).

The journey continues. Here's your first look at Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher. pic.twitter.com/KK5veTMmN0

— Netflix (@netflix) May 22, 2024