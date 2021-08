The Witcher: Nightmare of the Wolf présente un nouveau trailer dantesque

Alors que l’on attend toujours des nouvelles concernant l’arrivée de The Witcher 3 sur les consoles next-gen, on peut prendre notre mal en patience avec les adaptations en provenance de Netflix pour la saga du sorceleur. The Witcher: Nightmare of the Wolf arrivera dans peu de temps, et pour célébrer cela, on a droit à un nouveau trailer.

Vesemir face à une grande menace

Si la précédente vidéo se concentrait surtout sur Vesemir, héros de ce film animé, ce nouveau trailer (aussi disponible en VF ci-dessous) s’attarde un peu plus sur l’intrigue de ce récit inédit, ainsi que sur le côté spectaculaire du long-métrage.

On espère que ce film rendra ainsi honneur au personnage tout en nous apprenant de nouvelles choses sur lui, avant de le retrouver dans la saison 2 de la série The Witcher, diffusée en décembre.

The Witcher: Nightmare of the Wolf sera disponible sur Netflix dès le 23 août prochain.