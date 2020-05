Le catalogue Stadia accueillera Little Nightmares le 1er juin

Sorti il y maintenant plus de six mois, Google a toujours autant de mal à convaincre pour son Stadia. Malgré un concept intéressant et un service plutôt réussi, la pauvreté du catalogue et le manque d’exclusivité n’incitent pas suffisamment les joueurs à craquer. Un nouveau venu vient d’être annoncé avec le sympathique Little Nightmares.

Un jeu de plus pour Stadia

Difficile de ne pas se montrer quelque peu sceptique quant à l’annonce d’un titre sorti il y a maintenant trois ans. Mais le très chouette Little Nightmares va rejoindre le catalogue de Google Stadia le 1er juin dans son édition complète. Une occasion idéale de le (re)faire à l’approche de Little Nightmares 2. L’édition standard sera gratuite pour les abonnés Pro, Secrets of the Maw n’étant pas inclus.

Dans la foulée, Bandai Namco a annoncé que le titre s’est vendu à plus de 2 millions dans le monde entier depuis sa sortie. Une bonne nouvelle pour le studio français Tarsier : « C’est incroyable de voir cette nouvelle franchise prendre vie grâce aux réactions et au soutien des fans » nous déclare Lucas Roussel, producteur du titre.