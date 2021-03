Le jeu Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds arrivera en France en 2021

Bonne nouvelle pour tous les fans de l’anime Dragon Quest The Adventure of Dai. Alors que l’on attend des nouvelles du jeu prévu sur consoles, Dai et ses amis vont revenir sur smartphones (iOS et Android) dès cette année avec Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond, et le titre sortira bien en France dès 2021.

Dai à l’assaut de votre smartphone

Ce jeu mobile se présente sous la forme d’un action-RPG, où l’on revivra les grands moments de l’histoire de la série, ainsi qu’un nouveau récit chapeauté par Riku Sanjo, qui nous entrainera dans le monde de Milladosia. Les combats se baseront sur un système d’alignement pour les personnages, avec la possibilité de jouer en coopération jusqu’à 3 trois joueurs.

Il faudra ensuite améliorer son équipement et ses capacités à l’aide des différentes quêtes, et vous lier d’amitié avec les différents personnages pour renforcer votre lien et débloquer des scènes bonus.

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds aura droit à son beta test sur Android pour l’Occident dès le 7 avril, jusqu’au 15 avril. Il est possible de se préinscrire via le site officiel du jeu, disponible en français.