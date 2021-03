Lawn Mowing Simulator : La première tonte de gazon, c’est pour cet été sur PC et Xbox Series

Après Car Mechanic Simulator et bien d’autres simulations loufoques, Lawn Mowing Simulator pointe le bout de sa lame. La simulation de Skyhook Games s’est annoncée hier pendant le showcase ID Xbox, et sera centrée sur la tonte de pelouses, rien que ça.

Prêt à tondre votre pelouse ?

Si ce premier teaser vidéo ne nous montre pas grand-chose excepté une tondeuse à gazon en gros plan pour nous exhiber notamment la qualité des textures, nous avons quand même quelques informations sur la structure du jeu. Lawn Mowing Simulator, en sus de vous donner la possibilité de conduire diverses tondeuses à gazon de diverses marques – Toro, SCAG et STIGA entre autres -, vous permettra aussi de créer et développer votre propre entreprise de d’entretien de pelouses.

De fait, vous devrez gérer vos finances, faire de la publicité, améliorer votre QG ou encore embaucher des employés. Le titre de Skyhook Games disposera au passage d’un mode carrière, Libre et Défi, et il sera tout à fait possible d’upgrader sa tondeuse à gazon que ce soit au niveau des rouleaux ou bien des kits de broyage ou recyclage.

Les amoureux de la tondeuse à gazon auront ainsi de quoi être contentés, et notez dans votre carnet que Lawn Mowing Simulator sortira dès cet été sur PC (Steam) et Xbox Series.