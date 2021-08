Lawn Mowing Simulator : Tout savoir du simulateur de tondeuse à gazon en 5 minutes

Depuis quelques années, on a commencé à voir germer de nombreux jeux de simulation. Certains plus fous que les autres et d’autres qui tentaient le réalisme. Cette fois-ci, Lawn Mowing Simulator veut vous faire tondre des jardins. Eh oui, il s’agit d’un simulateur de tondeuse de pelouse, qui sortira très prochainement.

On a pu y jouer longuement, et comme c’est l’été, on a décidé de vous présenter le titre en vidéo. Ainsi, en cinq minutes, vous saurez tout sur ce titre atypique. Lawn Mowing Simulator sortira le 10 août sur PC et Xbox Series.