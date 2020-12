Après avoir accompli la première quête pour libérer Aphrodite dans Immortals Fenyx Rising, Fenyx devra récupérer les larmes de la déesse à trois endroits différents. Notez que vous pourrez récupérer ces larmes dans l’ordre que vous souhaitez, et qu’il n’est pas forcément nécessaire de suivre l’ordre indiqué dans ce guide.

Chute d’Adonis

Pour cette première larme, rendez-vous au sud de la halle des dieux, près d’une crypte gardée par des sangliers contrôlés par Typhon. Eliminez-les et sautez dans la crypte pour démarrer l’épreuve.

Ce donjon n’a en réalité rien de très compliqué. Il suffit d’avancer vers le levier pour faire rouler une boule en face de soi, puis de l’actionner à nouveau pour la propulser en avant afin qu’elle heurte le mur de pierres en face de vous.

Prenez simplement compte du décalage entre le moment où vous appuyez et le moment où la boule va partir pour dégager le passage. Une fois que cela est fait, propulsez une boule derrière le mur pour qu’elle glisse jusqu’à son socle.

Faites de même avec le mur suivant. Ici, faites également en sorte qu’une boule arrive sur la plateforme la plus en hauteur. Une fois en haut, vous pourrez ainsi la placer sur un socle afin de libérer le chemin vers un coffre épique, qui contient le heaume « Lauriers de l’amour ». Continuez ensuite sur le chemin principal.

Cette dernière épreuve demande un peu plus de précision, mais repose sur le même principe. Il faut d’abord démolir le mur afin de faire basculer ensuite les cubes en bois disposés sur les colonnes pour avancer.

Pour terminer le donjon, il suffit simplement de planer en utilisant les courants d’air jusqu’à l’autel où repose une larme d’Aphrodite, puis de ramasser la Foudre de Zeus avant de repartir sur la carte du monde.

Confusion d’Aphrodite

Ce deuxième donjon se situe à l’ouest de la halle des dieux, et demande d’ouvrir un portail rouge avant d’accéder à la crypte. Pour l’ouvrir, il suffit simplement de chercher des choux aux alentours dans le village en ruines et de les placer sur les autels présents autour de la porte.

Une fois dans le donjon, avancez en attirant les caisses de bois vers vous dans un premier temps afin de prendre de la hauteur pour accéder à la plateforme suivante. Il faut ensuite porter une caisse en bois en traversant un couloir tout en prenant garde à ce que des boules de feu ne viennent pas la détruire.

Pour être sur de bien visualiser le danger, tournez vous vers les têtes cracheuses de feu, et marchez sur le côté. Cela vous évitera d’avoir à tourner la caméra tout le temps.

Montez encore une fois en empilant les cubes jusqu’à une plateforme qui fera apparaitre des cubes plus petits mais plus lourds. Lancez ce cube vers la plateforme suivant, bloquez le socle avec une caisse en bois, puis lancez à nouveau le petit cube vers la prochaine plateforme, tout comme celui que vous pourrez faire apparaitre en appuyant sur un interrupteur.

Placez ces deux petits cubes sur les deux socles afin de pouvoir continuer en planant, afin de récupérer la larme d’Aphrodite.

Depuis le haut, vous pourrez aussi vous élancer en planant vers un coffre épique situé plus bas, contenant le heaume « Casque d’orgeuil du géant à un oeil », puis remontez pour récupérer la Foudre de Zeus et sortir du donjon.

Désarroi de Calliope

Rendez-vous au sein d’une fissure pour trouver la dernière crypte. Ici, vous trouverez un bâtiment caché dans les falaises, avec une porte rouge à ouvrir à l’intérieur qui nécessite d’appuyer sur trois interrupteurs.

Le premier est accessible en tirant une flèche enflammée vers une fissure au mur, qui cache une torche. Un courant d’air sera ensuite disponible pour vous conduire à l’interrupteur.

Le deuxième se cache simplement derrière un mur que l’on peut briser à gauche de la porte rouge la plus à droite, au fond de la grotte. Allez ensuite en face de cette même porte pour trouver un trou dans le sol, et laissez-vous tomber pour atterrir près du dernier interrupteur. La porte sera ensuite ouverte, et vous pourrez pénétrer dans la crypte.

Ce dernier donjon nécessite de marcher sur des dalles dans le bon ordre afin de pouvoir continuer à avancer. Pour la première épreuve, rien de plus simple, commencez par la dalle de départ, allez sur celle au milieu en haut, puis sur la dalle au milieu à droite, puis tout en haut à droite.

Pour la deuxième épreuve, le principe ne change pas. Vous aurez accès à la solution en levant les yeux, en suivant les cubes noirs en partant de la case départ en bas à droite.

La troisième épreuve se corse avec des boules de feu qui viendront vous gêner. Suivez le schéma dans l’image ci-dessous en partant de la case départ pour réussir ce puzzle.

Vous pourrez ensuite récupérer la larme d’Aphrodite, mais en vous retournant, vous verrez un dernier puzzle qui empêche l’accès à un coffre épique, contenant le heaume « Casque tempétueux du Vautour ». Là encore, suivez les instruction au mur que vous pouvez voir en actionnant le levier à proximité.

Une fois sorti du donjon avec les trois larmes, rendez-vous à l’endroit nommé Âme de Gaia, qui représente le grand arbre de la zone de la Vallée de l’éternel Printemps. Allez directement à ses racines pour assister à une cinématique qui mettra fin à la quête.

