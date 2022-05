Larcin Lazer annonce une démo ainsi que sa sortie cet été via un trailer de gameplay furtif

Incarner un voleur qui se faufile avec style au sein d’un puzzle game, c’est le pitch de Larcin Lazer. Le titre de Géraud Zucchini nous a même donné rendez-vous cet été à l’issue d’un court trailer de gameplay diffusé durant l’AG French Direct.

L’opportunité de découvrir ce concept amusant s’offre alors à celles et ceux qui ne connaissaient pas encore ce petit jeu conçu par le développeur à qui l’on doit aussi Buissons. Une démo se rend même disponible dès aujourd’hui sur Steam, afin de se faire un premier avis concret de ce qu’on peut apercevoir dans la vidéo.

Entre réflexion et mémoire

Larcin Lazer nous montre que sa structure et sa progression reposent sur un système de cases, où l’on doit éviter bon nombre de pièges et de gardes, histoire d’arriver au bout du niveau. Mais en plus, il faut mémoriser au début de chacun d’entre eux la disposition des lasers, lesquels disparaissent dès que l’on effectue un premier mouvement.

Chaque déplacement offre d’ailleurs une des poses amusantes conçues par le développeur, de quoi avancer avec classe au cours des plus de 150 tableaux à parcourir, à travers 5 mondes distincts, accompagné par une sympathique musique jazzy.

Larcin Lazer arrivera donc ce mois d’août sur iOS, Android et Steam. Et comme nous l’avons dit en introduction, une démo gratuite est mise à disposition.