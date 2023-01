L’anime NieR Automata Anime Ver.1.1a est en pause à durée indéterminée à cause de la pandémie

On a presque tendance à croire (à tort) que la pandémie est derrière nous et qu’elle ne peut donc plus impacter la production des films, jeux ou animes que l’on attend, mais c’est bien loin d’être le cas. Le dernier projet a souffrir de cette situation n’est autre que l’anime NieR Automata Anime Ver.1.1a, qui a débuté sa diffusion il y a trois semaines. Celles et ceux qui suivent assidument les aventures de 2B et 9S sur Crunchyroll auront remarqué que l’épisode 4 de la série n’a pas été diffusé ce samedi comme prévu et pour cause : la diffusion est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Pas de date officielle de reprise pour le moment

Broadcast postponement due to COVID-19 pic.twitter.com/dGz01S1ywQ — NieR:Automata – Animation Project (@NieRA_anime_EN) January 21, 2023

L’équipe derrière l’anime a diffusé un message sur ses réseaux sociaux pour s’excuse de l’interruption du programme, en avançant que le Covid-19 en est la cause puisque le virus a fortement impacté la production.

C’est pourquoi l’épisode 4 n’a pas été diffusé le week-end dernier, et c’est aussi pour cette raison que les prochains épisodes auront du retard. Aucune date n’est partagée quant à une reprise de la diffusion, ce qui veut dire que la série entre dans une pause à durée indéterminée. L’équipe promet cependant de nous tenir rapidement au courant de la reprise et des dates de diffusion des prochains épisodes.

On souhaite évidemment un bon rétablissement à toutes les personnes touchées par la pandémie, 2B et 9S peuvent attendre.