L’anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation va être adapté en dungeon-RPG, premières images

L’éditeur Bushiroad a beaucoup fait parler de lui cette semaine avec les premières images du jeu de combat Hunter X Hunter Nen X Impact, une adaptation très attendue par les fans du manga de Yoshihiro Togashi. Mais ce n’est pas la seule adaptation qui est actuellement dans les cartons de Bushiroad. En plus de celle-ci et de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water (un nouveau jeu Danmachi), un jeu Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation est aussi prévu et il vient dévoiler ses premières images.