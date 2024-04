Le dungeon-RPG tiré de l’anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation sortira aussi chez nous le 20 juin prochain

Le reste du monde y aura droit en même temps que le Japon

Il y a peu, l’éditeur a annoncé que ce Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories verrait le jour au Japon le 20 juin prochain. Cependant, pas un mot sur la version mondiale du titre, ce qui avait inquiété celles et ceux qui attendent de retrouver Rudeus sur consoles et PC. Mais il n’y avait aucune raison de craindre un retard, puisque le jeu sortira aussi chez nous à la même date, comme nous l’apprend le site Gematsu. Reste à savoir s’il sera traduit en français, ce qui semble peu probable.

Cette adaptation prendra la forme d’un dungeon-RPG avec des combats au tour par tour en vue à la première personne. Il mettra en scène des histoires inédites en plus des événements de l’anime, avec certains des personnages les plus populaires de l’œuvre. On y trouvera aussi un mini-jeu de simulation avec Roxy où l’on devra gérer un restaurant.

Pour rappel, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories est prévu sur PC via Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch.