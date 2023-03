L’acteur Lance Reddick, qui a notamment joué dans Horizon et Destiny 2, est décédé à l’âge de 60 ans

C’est une bien triste nouvelle, assez brutale, qui nous est parvenue en fin de semaine dernière. Lance Reddick, un acteur bien connu dans le monde de la télévision, du cinéma mais aussi du jeu vidéo, est décédé à l’âge de 60 ans. Une disparation qui a laissé le monde du divertissement en émoi, notamment dans notre industrie.

Connu pour ses rôles à la télévision dans la série Fringe ou encore The Wire, Lance Reddick était aussi présent dans les films John Wick, où il campait un rôle secondaire discret mais apprécié. Récemment, nous avions aussi pu le voir à l’affiche de la série Resident Evil de Netflix, dans laquelle il incarnait le rôle d’Albert Wesker.

L’acteur était justement très présent dans l’industrie du jeu vidéo puisqu’il avait aussi participé à la série animée Castlevania, ainsi qu’à Quantum Break, mais il était surtout connu pour son rôle dans Destiny 2, où il incarnait le Commandant Zavala, un personnage de premier plan dans cet univers.

Just went into Destiny 2, and, yeah, players are gathered around Commander Zavala, paying tribute to his actor, the late Lance Reddick

Really touching.

RIP https://t.co/uan1MEaoaY pic.twitter.com/qdvd3d7gBa

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 17, 2023