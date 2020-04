La version Switch de Burnout Paradise Remastered arrive le 19 juin

Déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One depuis 2018, l’édition remasterisée de Burnout Paradise va faire son retour sur la petite dernière de Nintendo. Cela avait été annoncé au cours du dernier Nintendo Direct Mini, aux cotés de la date de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, et l’on sait désormais quand est-ce que ce remaster arrivera.

Burnout avec toi, partout

Electronic Arts et Criterion viennent ainsi d’annoncer que Burnout Paradise Remastered fera son entrée sur Nintendo Switch le 19 juin. Pas de version physique évoquée mais les précommandes viennent d’ouvrir sur l’eShop au prix de 49.99€. Au niveau du poids, prévoyez environ 4 Go de libre.

Bien que l’on n’ait toujours aucune véritable image de gameplay, la fiche Nintendo nous confirme la présence du 60 fps et mentionne que le tout a été entièrement optimisé pour la Switch. Reste à voir les compromis mais on a bon espoir pour ce portage. Voici quelques images issues de cette version.