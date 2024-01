Le studio Stellar Entertainment serait potentiellement en train de teaser un nouveau jeu Burnout

Le studio déclare sur son site qu’il est actuellement en train de plancher sur un nouveau jeu racing type arcade, qui sera construit à l’aide de l’Unreal Engine 5. Jusqu’ici, on ne pouvait que rêver que ce jeu soit relié à Burnout, mais des indices viennent appuyer cette théorie. Comme le dernier tweet du studio, qui utilise des mots très précis en parlant explicitement de « take downs ».

Une formulation sans doute loin d’être innocente et qui rappelle évidemment la série Burnout, et notamment son troisième épisode qui était affublé du sous-titre Takedown. Certains y voient d’ailleurs ici une potentielle indication sur un remaster ou un remake de Burnout 3, même s’il est encore trop tôt pour le dire. Sachez au moins que ce studio travaille sur un jeu du genre, qui méritera sans doute d’être surveillé de près pour les amateurs de racing arcade.

#StellarWithoutContext: Our way of giving you (kinda weird 🫣) insider intel about what we're working on, without actually telling you what we're working on…

And the bosses *still* haven't issued any take downs! Happy days! 😏#WithoutContext #GameDev #WereHiring pic.twitter.com/z0b2blBCUI

— StellarEntertainment (@StellarEnts) January 29, 2024