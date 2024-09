La version mobile de Balatro arrivera le 26 septembre pour mettre définitivement fin à votre productivité

Quand il y a Balatro, il y en a encore

Adieu la productivité. C’est le message que veut faire passer LocalThunk en dévoilant la date de sortie de Balatro sur les plateformes iOS et Android, fixée au 26 septembre prochain.

Après avoir vendu plus de deux millions de copies sur les autres plateformes, le jeu arrive sur mobiles au prix de 9,99 €. Petit bonus pour les abonnés Apple Arcade, il sera directement compris dans votre abonnement. Vous trouverez ici des contrôles adaptés pour cette nouvelle plateforme, ainsi que tout le contenu présent sur PC et consoles.

Avec cette version mobile et les mises à jour avec des licences cultes comme The Witcher ou Among Us, on parie que quelques pauses toilettes vont être encore plus longues que prévues.