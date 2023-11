La Reine des Neiges débarque dans Disney Speedstorm, voici la date et les personnes confirmés

La Reine déneige les routes

Après Monstres & Compagnie, Toy Story, Lilo & Stitch et Aladdin, c’est au tour de l’univers de la Reine des Neiges de débarquer dans Disney Speedstorm. Cela avait déjà été annoncé mais l’on a désormais la date d’arrivée du contenu et ce que l’on aura. Prévue le 30 novembre, cette Saison 5 s’appellera Libérée Délivrée et apportera cinq nouveaux pilotes. Elsa et Kristoff avaient été confirmés, on a désormais Anna, Olaf et Hans. Plusieurs coéquipiers à équiper seront là, avec notamment Sven ou encore Bruni.

Deux autres pilotes hors univers de la Reine des Neiges seront déployés progressivement : Oswald et Ortensia. Comme Gaston et Hades, il faudra attendre des événements limités pour tenter de les avoir. Bien sûr, on pourra compter sur un nouveau season pass, de nouveaux tracés sur le terrain d’Arendelle et de nouvelles courses de saisons.

En bref :

Cinq nouveaux personnages : Anna, Elsa, Kristoff, Olaf, Hans

Deux pilotes événements : Oswald, Ortensia

15 nouveaux équipiers parmi lesquels figurent : Sven, Bruni, Grand Pabbie, Oaken, le duc de Weselton

De nouveaux tracés sur Arendelle

La sortie de la saison est prévue le 30 novembre 2023 sur toutes les plateformes où le jeu est disponible, à savoir PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et mobiles. La saison 6 arrivera quant à elle début 2024 et sera centrée sur la Petite Sirène.