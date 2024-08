Précommande DualSense Astro Bot

Comme promis, PlayStation a bien lancé ses précommandes ce vendredi 9 août. La plupart des revendeurs sont à l’heure et il est possible de la réserver dès maintenant. Pour rappel, il s’agit d’une manette DualSense qui est la même que celle d’origine, à ceci près qu’elle propose un design exclusif inspiré du jeu Astro Bot. On y aperçoit des logos, des poignées bleues et d’autres petites particularités qui feront assurément plaisir aux fans.

Voici où précommander la manette DualSense Astro Bot :

Attention, il s’agit d’une édition limitée. Bien qu’on imagine qu’elle sera tout de même proposée dans un stock convenable, on peut déjà remarquer que certains revendeurs n’ont déjà plus la possibilité de réserver. On espère qu’il s’agit d’une limitation au lancement des précommandes, mais si vous souhaitez vraiment cette manette, ne tardez pas (encore disponible chez Micromania, PlayStation Direct et la Fnac à l’écriture de ces lignes).

La manette et le jeu Astro Bot sortiront tous les deux le 6 septembre 2024 pour la PlayStation 5. Pour en savoir plus sur ce jeu de plateforme pétillant, on vous a récemment sorti un récapitulatif de tout ce qu’il faut retenir.