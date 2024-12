Le groupe Critical Role (La Légende de Vox Machina) pourrait annoncer son propre jeu vidéo d’ici peu

Sur Vox Machina, Mighty Nein ou Bells Hells ?

Au sein de Critical Role, vous pouvez retrouver quelques voix qui vous diront peut-être quelque chose, à condition de jouer avec le doublage anglophone. Que ce soit Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II), Ashley Johnson (Ellie, toujours dans The Last of Us), Matthew Mercer (Vincent dans Final Fantasy VII Rebirth)… on y retrouve du beau monde, qui a su donner vie à trois campagnes de jeux de rôle très plébiscitées, Vox Machina en tête.

Le succès du groupe est si important qu’il n’aurait pas de mal à trouver des partenaires pour se lancer dans le monde du jeu vidéo, que ses membres connaissent très bien. Interviewés à ce sujet chez Rolling Stone, certains membres de Critical Role dont Travis Willingham (Thor dans Marvel’s Avengers) ont affirmé que l’idée d’un jeu vidéo trotte dans la tête de pas mal de monde depuis un bout de temps, et qu’elle pourrait se concrétiser d’ici quelques semaines :

« Ces dernières années, nous avons eu les discussions nécessaires pour déterminer comment procéder intelligemment. C’est une entreprise à part entière, distincte de ce que nous faisons sur Beacon, Twitch ou YouTube, distincte de la série animée et qui s’accompagne d’une certaine compréhension. Ce sont des choses sur lesquelles nous nous penchons activement. Mais pour le dire de manière concise, nous commençons à arriver au bout d’un long chemin que nous avons parcouru ces dernières années. Et j’espère que nous aurons quelque chose de vraiment passionnant à partager, peut-être vers la fin de l’année, peut-être au début de 2025. »

Certains personnages des campagnes de Critical Role sont déjà apparus dans d’autres jeux, comme Wayfinder ou Pillars of Eternity II: Deadfire. On ignore maintenant si le collectif compte adapter l’une de ses campagnes en jeu façon Baldur’s Gate III (avec nettement moins de moyens évidemment) ou s’il se dirigera vers quelque chose d’inédit. Le succès de la série La Légende de Vox Machina sur Prime Vidéo laisserait penser qu’adapter les aventures de cette bande serait le pari le plus sûr, même si la deuxième campagne, Mighty Nein, sera elle aussi adaptée prochainement sur le service d’Amazon.