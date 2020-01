La gardienne est désormais disponible dans Slay the Spire

Accessible depuis quelques mois sur la branche bêta du jeu, cette dernière rejoint officiellement les trois autres personnages sur Slay the Spire.

Jamais 4 sans 3

Moine accomplie, la gardienne commencera chaque partie avec 72 PV et aura une mécanique unique centrée sur les trois différents types de postures qu’elle peut adopter. Sa relique de départ sera « Eau pure », ce qui vous permettra de commencer chaque combat avec un Miracle dans votre main, une carte qui vous donne 1 d’énergie lorsque vous l’utilisez, et qui possède les propriétés Retenue et Épuisement.

On peut remarquer l’ajout de plusieurs cartes incolores, donc pas seulement liées à la Gardienne, dans cette mise à jour, ainsi que de l’apparition de plusieurs potions qui ont mené à la création d’un laboratoire de potion dans le Compendium, accessible par le menu principal du jeu, qui recense toutes les potions existantes.

Vous pouvez consulter toutes les nouveautés liées à cette mise à jour depuis la page Steam qui y est dédiée. Une promotion de 50% est également proposée sur cette même plateforme pour le jeu.