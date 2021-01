Slay the Spire devrait prochainement avoir droit à son propre jeu de plateau

Il n’est pas rare de voir des jeux vidéo obtenir une adaptation en jeu de plateau, comme The Last of Us l’a par exemple montré ces derniers mois. On s’attendait cependant un peu moins à ce que Slay the Spire fasse également ce chemin, même si le titre a connu un beau succès pour un titre indépendant. C’est en tout cas ce que Contention Games prépare de son côté, avec un jeu de plateau qui se basera sur le titre de Mega Crit Games.

Une aventure à vivre en coopération

Mais avant d’avoir droit à ce bel objet entre les mains, il faudra passer par la campagne de financement participatif. Le projet devrait être lancé sur Kickstarter durant le printemps 2021, avec pour le moment peu de détails sur cette adaptation.

On sait seulement qu’il conservera l’aspect deckbuilding, et qu’il sera jouable de 1 à 4 joueurs en coopération, avec une durée moyenne de 45 minutes par partie. Il faudra se contenter de cela en attendant d’avoir des premières images et plus d’explications sur le concept du jeu lorsque la page Kickstarter sera en ligne, mais nul doute que les fans du jeu devraient garder un oeil dessus.