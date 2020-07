La campagne Kickstarter de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est lancée

Après une annonce agréablement surprenante il y a quelques jours, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes lance officiellement sa campagne de financement participatif sur Kickstarter.

« Shut up and take my money »

Le successeurs spirituel de Suikoden peut devenir réalité à condition que les fans de la célèbre série de RPG de Konami répondent présents. Il s’agit en outre d’un projet porté par des vétérans ayant travaillés sur la franchise ainsi que d’autres pointures de l’industrie. Combats stratégiques au tour par tour avec jusqu’à 6 membres, de l’exploration et surtout près de 100 héros, les premiers ingrédients du jeu rassurent. Les premières images aussi, et particulièrement les combats de boss qui promettent d’être impressionnants.

Bien que la majeure partie des annonces aient été faites précédemment, on y apprend que la version Switch du jeu ne pourrait pas voir le jour. En effet, le studio a posté un long message sur le sujet afin d’être totalement transparent. Il précise qu’il n’est pas facile d’entamer un tel projet (financé en plus via une campagne comme celle-ci) lors d’une transition de génération de consoles d’autant que la sortie est prévue dans, au moins, deux ans. Impossible de prédire les changements dans industrie à partir de là.

Ainsi tout dépendra de Nintendo. Si une nouvelle Switch voit le jour, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sortira sur cette plateforme. Dans le cas contraire, l’équipe promet de sortir le jeu sur Switch ou de rembourser les « backers » si aucune solution n’est trouvée. Récemment, la petite polémique sur Dragon Quest XI S nous a montré qu’il n’est pas simple de porter un jeu PS4/Xbox One sur Switch. Le hardware de la machine demande, en gros, de refaire presque entièrement toute la partie visuelle du jeu. Un travail d’autant plus coûteux et compliqué pour une petite équipe.

En tout cas, nous ne sommes pas très inquiet pour le projet puisqu’à l’heure où l’on écrit ces lignes, l’objectif minimum est presque atteint (315000$/435250$). Autant dire que les fans de Suikoden attendaient ce moment avec impatience. On précise également que tous les « backers » auront accès gratuitement à tous les DLC qui sortiront par la suite.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est prévu pour l’automne 2022 sur Xbox One, Xbox series X, PS4, PS5, et sur « la prochaine console de Nintendo ».