Konami préparerait de grosses annonces pour l’E3 avec un nouveau Castelvania et MGS 3 Remake

Maintenant que Konami a mis les bouchées doubles sur le retour de la saga Silent Hill, tout le monde espère que les rumeurs à propos de Castlevania et de Metal Gear Solid finissent elles aussi par se vérifier. Les années passent et l’éditeur ne donne aucun signe de vie de ces licences (sauf quand il faut en faire des NFT), mais notre optimisme nous pousse à croire qu’il se prépare forcément quelque chose en coulisses. Ce que confirme le site VGC via son dernier podcast, où il est affirmé que Konami serait en train de préparer « un gros E3 ».

According to VGC podcast, Konami planned to have a "pretty big E3." New Castlevania and MGS3 remake expected to be there. Less clear on what the plans are currently for the older Metal Gear games. MGS3 remake may be used as a testbed for what comes nexthttps://t.co/1SvwWuxCsy pic.twitter.com/FDMyLrI8D2

— Wario64 (@Wario64) February 23, 2023