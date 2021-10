Konami : VGC dévoile des informations sur de nouveaux Metal Gear, Castlevania et Silent Hill

Cela fait un moment que l’on attend parler du retour aux affaires pour Konami sur ses plus célèbres licences. Il y a quelques mois déjà, les rumeurs autour de nouveaux projets liés à Metal Gear Solid, Castlevania, et surtout Silent Hill, flottaient dans l’air, sans que rien ne soit confirmé par l’éditeur. Aujourd’hui, c’est une nouvelle fois le très sérieux VGC qui en remet une couche, avec des informations obtenues via diverses sources.

De multiples projets en préparation

Dans un nouvel article publié par Andy Robinson, on apprend que l’éditeur serait sur le point de faire revivre ces trois séries, sous diffétentes formes. Un nouveau jeu Castlevania serait par exemple dans les tuyaux, et serait le premier de ces projets à être dévoilé. Cet épisode est alors décrit comme étant une « réimagination » de la série, et serait bien un projet développé en interne chez Konami, avec cependant l’aide de studios externes.

VGC précise que dans le cas de la série Metal Gear Solid, plusieurs rumeurs faisaient écho d’un remake via le studio Bluepoint Games, récemment racheté par Sony. Selon les sources du site, ce serait plutôt un autre projet développé par une équipe externe en Chine qui serait en cours. Il serait alors question d’un remake de Metal Gear Solid 3, si ce que les sources indiquent est vrai.

Mais ce n’est pas tout pour MGS, puisque des remasters seraient aussi en projet chez Konami, ainsi qu’un autre projet encore plus gros.

Bref, attendez vous à revoir beaucoup de Metal Gear Solid si cela est vrai, comme Silent Hill, dont plusieurs jeux seraient développés par des studios externes, comme on le savait déjà. L’un de ces projets a justement été confié à un développeur japonais émérite un peu plus tôt dans l’année.

VGC indique alors que Konami pourrait annoncer tout cela lors de grands showcases prévus en 2022. On attendra les déclarations de l’éditeur pour voir si tout cela se vérifie, mais on croise les doigts, ne serait-ce que pour les fans de ces trois licences.