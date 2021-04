Konami dévoile le jeu d’action roguevania GetsuFumaDen: Undying Moon

Konami n’est peut-être plus très actif en tant développeur, mais la partie éditoriale de la société continue toujours avec une section indépendante de plus en plus riche. Après Skelattack, l’éditeur annonce qu’il publiera GetsuFumaDen: Undying Moon, décrit comme étant un jeu d’action roguevania.

Un style visuel qui se démarque

Le titre est développé par le studio GuruGuru et nous proposera de parcourir les enfers dans un style 2D et des décors inspirés par l’art traditionnel japonais. Tout un tas d’armes sera disponible et le système de combat basé sur les arts martiaux japonais demandera un certain sens du timing.

On y incarnera Getsu Fuma, un guerrier qui va protéger son clan face au mal en plongeant à la racine du mal. Il ne sera pas le seul personnage, puisqu’une feuille de route pour le jeu dévoile Getsu Renge, qui sera révélée en juin. Le titre va avoir droit à un accès anticipé sur Steam dès le 13 mai prochain, et sortira dans sa version complète en 2022, notamment sur Nintendo Switch.