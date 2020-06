Skelattack fait son retour avec Konami, un action/platformer dispo maintenant

En développement depuis 2015, Skelattack est un titre que l’on avait un peu oublié. Il faut dire qu’en octobre 2017, on nous avait proposé une démo et une date de sortie fixée courant janvier 2018. David Stanley, son développeur, avait fini par repousser son arrivée, et depuis, plus rien, ou presque, hormis quelques nouvelles sur Twitter. Finalement, le titre refait son apparition, et surprise, il sort aujourd’hui, ce 2 juin.

Du dungeon crawler 2D

En fait, il s’agit même d’une double surprise : dans un premier temps, Skelattack annonce sa disponibilité immédiate sur PC et consoles. Dans un second temps, on apprend que c’est Konami qui est venu aider le projet en se lançant dans l’édition de jeux indépendants. L’entreprise japonaise entreprend une nouvelle initiative ce partenariat avec Ukuza.

Présenté comme un action/platformer en 2D, Skelattack est un dungeon crawler qui nous met dans la peau de Skully, un être de l’au-delà qui aidera ses habitants à défendre leur terre de la menace humaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous invite à lire notre test complet qui vient tout juste d’être publié.

« Nous sommes instantanément tombés amoureux du concept, du style et de l’esthétique de Skelattack et avons pressenti qu’il conviendrait parfaitement à notre public. C’est rare que l’on déniche un tel partenaire sur la scène indépendante, mais Ukuza prouve que le talent n’a aucune limite et nous continuerons à envisager de nouveaux projets comme celui-ci pour notre portfolio » peut-on lire dans le communiqué de la part de Michael Rajna, directeur du marketing de chez Konami.

Shane deLumeau, PDG et Fondateur de Ukuza renvoi la balle : « Nous avons mis tout notre amour dans le développement de Skelattack, et nous sommes heureux de pouvoir non seulement le présenter au monde en bonne et due forme, mais aussi permettre aux joueurs de mettre la main sur ce platformer dès maintenant. Konami a été le partenaire idéal tout au long du processus, et nous nous sommes d’ailleurs insprirés de titres légendaires tels que Castlevania, Contra et Goemon. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec une équipe aussi expérimentée pour lancer Skelattack. »

Skelattack est maintenant disponible en numérique sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 19.99€.