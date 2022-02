GetsuFumaDen: Undying Moon est disponible sur Switch, sortie de la 1.0 le 17 février sur PC

Annoncé et disponible en accès anticipé sur PC via Steam depuis l’an dernier, GetsuFumaDen: Undying Moon, le jeu d’action de type roguelike co-développé par Konami et le studio indépendant GuruGuru, a profité du Nintendo Direct diffusé hier soir pour s’offrir une sortie surprise et immédiate sur Switch. Le lancement de la version 1.0 du titre est également prévu le 17 février prochain sur PC.

Une édition Deluxe au programme

Tarifé à 24,99€ dans sa version standard, le roguelike propose aussi à l’achat une édition Deluxe. Contre la somme de 34,99€ sur la console nippone, vous aurez accès au titre ainsi qu’à un artbook numérique, la mini bande originale et un portage du jeu Famicom japonais Getsu Fūma Den commercialisé à la fin des années 80, qui arrive donc pour la première fois en Occident. Notez que ce contenu est inclus gratuitement à l’accès anticipé Steam de la production.

Pour rappel, GetsuFumaDen: Undying Moon prend place dans un univers dark fantasy où vous incarnez Getsu Fuma, un guerrier contraint de plonger au cœur des enfers afin de terrasser les esprits maléfiques qui envahissent le monde. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’expérience, n’hésitez pas à consulter notre preview publiée en mai 2021.