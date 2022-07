Kirby’s Dream Buffet : Nintendo annonce un nouveau jeu Kirby multijoueur, voici les premières images

Kirby est décidément bien de retour et Nintendo sait maintenant comment le mettre en avant. Notre petit héros rose et tout rond a déjà eu l’honneur d’avoir un jeu d’aventure marquant en ce début d’année avec Kirby et le Monde Oublié, mais ce ne sera pas le seul jeu Kirby de cette année. Nintendo nous apprend par surprise qu’un autre titre de la franchise sortira dès cet été, sous le nom de Kirby’s Dream Buffet. Voici les premiers détails à son sujet.

Pas de régime pour l’été pour Kirby

C’est l’été, il fait chaud, et tandis que certains affinent leur « summer body » pour aller le montrer sur le plage, Kirby lui, a décidé de se goinfrer.

Et on ira nous aussi plonger dans cet océan de sucreries avec Kirby’s Dream Buffet, un nouveau jeu principalement orienté vers le multijoueur, où l’on devra faire la course avec plein d’épreuves à découvrir. Rapetissé avec l’aide de la fourchette onirique, Kirby peut découvrir tout un tas de bonnes choses format géant à manger.

A première vue, on pourrait presque le voir comme un Fall Guys tout mignon (sans doute plus limité), où le but est de manger le plus possible sur la route pour arriver à la première place. Selon le site de Nintendo, il faudra alors affronter les autres joueurs et joueuses à travers 4 manches, jusqu’à un match final dans une arène.

Quand sortira Kirby’s Dream Buffet ?

Un drôle de concept qui pourra donc être apprécié en multijoueur local ou en ligne, en exclusivité sur Switch. Nintendo indique dans la foulée que ce Kirby’s Dream Buffet sera disponible dans le courant de l’été sur la console, mais ne précise pas de date pour le moment.

Le trailer fait aussi mention d’une sortie qui serait a priori exclusive à l’eShop, mais le communiqué de Businesswire fait aussi mention d’une édition physique. Cela reste encore à confirmer pour le moment.