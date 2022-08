Test Kirby’s Dream Buffet – Un mélange savoureux entre Fall Guys et Katamari Damacy qui manque de contenu

Entre deux gros jeux Kirby, Nintendo aime utiliser sa mascotte la plus adorable pour lancer des expériences un peu moins ambitieuses telles que des free to play ou des titres à bas prix. C’est dans cette dernière catégorie qu’est rangé Kirby’s Dream Buffet. Vendu à 15€ sur le Nintendo eShop, il vous propose plusieurs courses ponctuées de mini-jeux à réaliser principalement entre amis. Malheureusement, malgré sa bonne odeur sucrée, on en fait vite le tour.

Conditions de test : Nous avons principalement joué en ligne en mode docké et en mode portable durant 5 heures environ.

Vivre pour manger

Kirby fête ses 30 ans cette année et à cette occasion, la boule rose a été sur le devant de la scène sur Switch avec le très bon Kirby et le Monde Oublié. Dans un registre moins sérieux, Kirby’s Dream Buffet s’impose comme un petit jeu multijoueur à faire entre amis. Concrètement nous sommes devant un mélange de Fall Guys, Katamari Damacy et Super Monkey ball.

On va enchaîner courses et mini-jeux pour devenir le plus gros mangeur de fraises à la fin de la partie et casser la balance. Comme les petits singes de SEGA, nous contrôlons exclusivement des Kirby en roulade permanente. On peut ainsi seulement se diriger et sauter dans des décors à la fois salés et (surtout) sucrés. Comme le titre du jeu l’indique, le but est de manger le plus possible sur votre route afin de prendre du poids et gagner en vitesse d’où la référence évidente à Katamari Damacy. Être trop volumineux n’a toutefois pas que des avantages : les sorties de courses seront plus difficiles puisqu’il faut planer pour revenir en jeu. C’est ici que la légèreté sera un avantage.

Bien que le principe soit immédiatement addictif, le schéma est toujours le même : une course, un mini-jeu en arène, une autre course et un défi où l’on doit éjecter ses adversaires pour voler leurs fraises. Même pour un jeu à 15€, le contenu est bien trop pauvre sachant que l’on sait pas du tout si des mises à jour sont prévues pour renforcer l’offre de base. Même si cela à des inconvénients (microtransactions, boutique in-game…), on aurait presque préféré que ce soit un free to play.

Contrairement à un Fall Guys on se retrouve systématiquement avec les mêmes mini-jeux. Certes, le titre dispose de très nombreux niveaux colorés et succulents, toutefois ils n’apportent que très peu de variations à l’ensemble. Les courses sont heureusement plus variées en matière de level design et sont en définitives la partie la plus fun parmi ce que nous propose ce Kirby’s Dream Buffet. Comme pour un Mario Kart, on retrouve des cubes offrant des bonus aléatoires (une roue en donut pour foncer, se transformer en gélatine pour passer les murs ou esquiver les attaques…), mais aussi un aspect aléatoire qui pourra en frustrer plus d’un.

Le défi final est en définitive ce qui va décider du vainqueur même si vous disposez d’une avance considérable arrivé à ce stade. Certains apprécieront le fait de pouvoir remonter facilement la pente tandis que d’autres pesteront contre cette dernière étape trop aléatoire. Choisissez votre camp. Cerise sur le gâteau, divers bonus en fraise sont distribués à chaque fin de partie de la même façon qu’un Mario Party ce qui accentue davantage cet aspect aléatoire de la victoire.

Décorations et glaçage à revoir

Outre le manque de contenu, Kirby’s Dream Buffet a d’autres petits inconvénients. Le titre dispose d’un « Mode Combats » qui permet de faire la même chose qu’en ligne avec des IA et où l’on peut jouer uniquement avec un ami. Pour des parties privées en local à 4 joueurs, il est nécessaire que chaque personne dispose du jeu et d’une switch.

Autre problème, le soft n’a pas grand-chose pour nous maintenir engagé si ce n’est des costumes à débloquer en prenant des niveaux (une sorte de battle pass inclut), des décorations aléatoires que vous pouvez disposer sur le gros gâteau de votre lobby et des musiques. Rien de bien alléchant même si l’on apprécie la bande-son qui propose quelques musiques originales sympathiques, mais surtout un medley d’anciens jeux dont le dernier en date.

Comme nous l’avons évoqué à maintes reprises, Kirby’s Dream Buffet profite de graphismes somptueux et d’une technique très propre que ce soit en mode docké ou en portable. Concernant le online, nous avons expérimenté de nombreux ralentissement selon les parties. Il semble que cela dépende entièrement de la qualité de connexion de chaque joueur. On précise qu’un abonnement au Nintendo Switch Online est obligatoire pour jouer en ligne.