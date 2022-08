Kirby’s Dream Buffet nous explique son concept et annonce sa date de sortie

Deux jeux Kirby dans la même sur Switch, c’est un événement que l’on attendait pas. Après le carton réalisé par Kirby et le Monde Oublié, Nintendo revient avec une nouvelle aventure pour le héros tout rond et tout rose, intitulée Kirby’s Dream Buffet. Annoncé par surprise il y a quelques jours, le jeu nous révèle aujourd’hui sa date de sortie, et en profite pour mieux nous expliquer son concept avec une longue vidéo de gameplay.

La course aux gloutons

Ce jeu Kirby promet de ne pas être comme les autres, puisqu’il mettra en scène des sources où le but sera de manger le plus possible sur la route pour rouler plus vite. Quatre types de gameplay / modes de jeu seront présents, à savoir :

Gourmet Grand Prix : Un mix entre des courses et des mini-jeux, où l’on effectue plusieurs parcours avant de déterminer le gagnant.

: Un mix entre des courses et des mini-jeux, où l’on effectue plusieurs parcours avant de déterminer le gagnant. Course : Comme son nom l’indique, il s’agit d’une course avec des obstacles et plein de fraises à ramasser en chemin pour être le gagnant.

: Comme son nom l’indique, il s’agit d’une course avec des obstacles et plein de fraises à ramasser en chemin pour être le gagnant. Mini-jeux : Le but sera de ramasser le plus de fraises possibles avant les autres.

: Le but sera de ramasser le plus de fraises possibles avant les autres. Chacun pour soi : Assommez les autres participants en leur roulant dessus afin de leur voler les fraises.

Cette vidéo permet de faire le tour des fonctionnalités du jeu, tout en nous apprenant que ce Kirby’s Dream Buffet sera disponible la semaine prochaine, à savoir le 17 août sur le Nintendo eShop.