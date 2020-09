Kirby Fighters 2 se confirme avec un trailer de lancement

Kirby Fighters 2 s’était montré un peu trop tôt sur le site officiel de Nintendo et il est déjà disponible sur l’eShop. Et pour bien faire le tour des nouveautés, le jeu a directement droit à un vidéo de lancement de près de cinq minutes.

Super Smash Kirby Fighters 2

Pour rappel, Kirby Fighters 2 est la suite d’un jeu de combat sorti sur 3DS, lui-même une version standalone d’un mode de Kirby Triple Deluxe. Le gameplay jusqu’à 4 joueurs est inspiré de celui des Smash Bros, ce qui est ironique quand on sait que Smash est l’autre série de Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby.

Et il y a eu de nombreux efforts au niveau du contenu. Avant, on ne pouvait incarner que Kirby et choisir entre 12 gameplays différents grâce à son pouvoir de copie. On passe désormais à 17 en ajoutant les formes Yoyo et Eau mais aussi les formes Artiste et Bâton apparues dans Kirby Star Allies. La boule rose a d’ailleurs droit à une nouvelle forme inventée pour l’occasion avec Kirby Catcheur.

Et Kirby n’est plus seul puisque le Roi DaDiDou, Meta Knight, Gooey, Magolor et le très populaire Bandana Waddle Dee sont également jouables. Et on y gagne aussi niveau terrains puisque l’on passe de 12 stages à 20.

Le jeu possède un mode histoire où DaDiDou et Meta Knight défient Kirby et un ami (contrôlé par un second joueur ou une IA). Le duo devra faire une série d’épreuves pour monter les étages d’une tour pour enfin affronter leurs rivaux. On retrouve également un mode solo où l’on doit enchaîner les combats en contre-la-montre. Et il y a évidemment aussi des matchs multijoueurs à 4 sur la même console, en sans-fil local ou via Internet pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Jouer permettra de faire monter son Rang de combattant qui permet de débloquer les autres formes, personnages et terrains. Mais aussi de débloquer des costumes pour customiser son personnage. Nintendo prévient au passage que les utilisateurs de Kirby Star Allies et Super Kirby Clash auront droit à des costumes spéciaux.

Kirby Fighters 2 est donc disponible dès maintenant sur Switch, exclusivement en dématérialisé, au prix de 19,99€.