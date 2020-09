Vers la sortie d’un Kirby Fighters numéro 2 ?

La 3DS déposait récemment les armes, après un parcours long de neuf ans, et nul doute que les serveurs ne vont plus tenir longtemps, bien que Nintendo se veuille rassurant sur le sujet. Il fut néanmoins un temps pas si lointain où la portable aux deux écrans était au cœur de la politique du constructeur nippon, avant la sortie de la Switch. Et à l’époque, plusieurs projets assez culotés avaient vu le jour, notamment Kirby Fighters Deluxe. Un jeu de baston qui n’est pas sans rappeler le gameplay d’un Super Smash Bros. Ultimate.

De la 3DS à la Switch

Ce Kirby Fighters Deluxe partait d’une idée simple : faire s’affronter tous les types de Kirby existants. Dix combattants étaient ainsi disponibles, dans plusieurs modes de jeu, allant du solo au multijoueur en ligne, et même en local. Une bonne pioche qui ne fit que peu de bruit, mais parvint tout de même à trouver son public, probablement grâce à son tarif assez bas sur l’eShop de la 3DS.

Toujours est-il que ce petit jeu devrait bientôt avoir droit à une suite. C’est en effet ce qui a été découvert cette semaine sur le site Play Nintendo, où il était listé dans une partie un poil cachée. Affiché à 19,99 dollars (ce qui, grâce à la conversion magique, devrait représenter 19,99 euros chez nous) le titre a par ailleurs droit à une courte description, expliquant globalement un concept identique au précédent.

Pas de date de sortie, ni même d’annonce officielle de la part de Nintendo sur le sujet. Mais nul doute que cela ne devrait pas tarder après cette petite bourde de la part du constructeur. On sait en tout cas qu’il s’agira d’une exclusivité Switch, cela va de soi. On imagine par ailleurs que Kirby Fighters 2 sera exclusivement disponible en version dématérialisée, à l’image de son prédécesseur, et au regard de son faible tarif.