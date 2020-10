Kirby Fighters 2

Kirby Fighters 2 est un jeu de combat sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il propose des affrontements funs jusqu'à quatre joueurs, inspirés par Super Smash Bros. Simple mode de jeu, étiré en suite dans une version standalone, cette version voit les choses en grand et on ne parle pas seulement du passage de la 3DS à la Switch. On passe ainsi de 12 à 22 gameplays différents. Kirby peut utiliser 17 formes dont celle du Catcheur inventée pour l'occasion. Mais surtout, il n'est plus seul puisque le Roi DaDiDou, Meta Knight, Gooey, Magolor et Bandana Waddle Dee sont désormais aussi jouables. Le jeu propose un mode histoire jouable en coop, un mode contre-la-montre et du multijoueur.