King’s Bounty II dévoile un nouveau teaser et décale sa sortie au 24 août

Initialement prévu pour l’année 2020, King’s Bounty II avait repoussé sa sortie en mars 2021 il y a quelques temps. Alors que l’on approchait doucement de cette date butoir, Deep Silver et 1C Entertainment nous apprennent que le jeu est finalement repoussé à nouveau, mais avec un teaser pour nous consoler.

Un report pour améliorer le jeu

C’est lors de l’Epic Games Store Spring Showcase que l’on a pu apercevoir brièvement King’s Bounty II avec un nouveau teaser, qui vient nous offrir quelques secondes d’images en plus, mais avec une mauvaise nouvelle. Il faudra donc attendre le 24 août pour finalement découvrir le jeu.

Le président de 1C Entertainment, Nikolay Baryshnikov, précise alors que la décision n’était pas facile à prendre, mais que ce temps permettra à l’équipe de publier le meilleur jeu possible. Le producteur Denis Maltzev ajoute que ce temps nécessaire permettra de polir le jeu, et d’avoir plus de temps pour le tester et éviter ainsi les bugs. Ils espèrent alors ne pas trop décevoir les fans, et nous promettent que ce délai est pour le meilleur.

King’s Bounty II est donc attendu pour le 24 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le jeu.