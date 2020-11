King’s Bounty II

King's Bounty II est le nouveau titre de la licence King's Bounty. Il s'agit du premier développé par 1C Entertainment depuis 2008 et King's Bounty : The Legend. Le titre nous plonge dans un univers médiéval-fantasy. Vous incarnez plusieurs personnages dans leur quête pour lever le voîle sur tous les mystères de leur monde. Au programme, combat contre et avec des dragons, moult donjons à explorer, choix au cours de l'aventure et combat stratégiques au tour par tour. La série lancée à 1990 revient et compte bien retrouver sa glorieuse réputation passée.