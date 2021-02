Epic Games va présenter l’Epic Games Store Spring Showcase le 11 février, avec des annonces

Face à l’absence de grands événements pouvant se tenir en public, plusieurs acteurs du jeu vidéo n’hésitent pas à créer leur propre rendez-vous en ligne (comme notre propre AG French Direct). Epic Games est le prochain à participer à ce mouvement, avec l’Epic Games Store Spring Showcase, une émission qui sera à suivre le 11 février prochain.

The #EGSSpringShowcase is coming (very) soon to a Twitch stream near you! 📹

Tune in this Thursday, February 11 at 2 PM Eastern for a curated collection of exciting new announcements, gameplay, developer insights and more.

Check out the details: https://t.co/XQPc3IiJzU

— Epic Games Store (@EpicGames) February 8, 2021