King’s Bounty II s’offre un trailer intitulé Unite Them or Fall

Deep Silver et 1C Entertainment viennent de dévoiler un trailer pour leur prochain jeu, King’s Bounty II (donc vous pouvez lire ou relire notre aperçu).

Quand les ténèbres engloutissent Nostria

Intitulé « Unite Them or Fall », le trailer de King’s Bounty II nous montre un univers médiéval-fantasy qui ravira les fans du genre et dans lequel vous allez devoir le voile sur les très nombreux mystères en combattant contre des dragons ou encore en explorant des donjons.

Conspirations, sabotage et nécromancie assombrissent le pays. Les comtés exigent l’indépendance, les bandits rôdent et des rumeurs sur la puissance écrasante de Blight émergent d’un murmure dans l’obscurité. Le vieux roi Claudius a été empoisonné et ne peut pas diriger le royaume.

Son fils, le prince Adrian, doit unir les terres en difficultés mais son pouvoir et sa foi vacillent. Comment faire ? Peut-être qu’un sauveur — le dernier espoir du royaume — est déjà là, pour riposter et enfin rétablir la paix et l’ordre dans Nostria.

King’s Bounty II sortira le 24 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.