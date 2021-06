King’s Bounty II présente ses éditions collector et numériques

Repoussé à la fin de l’été, King’s Bounty II semble être cependant sur la bonne voie pour respecter sa nouvelle date. En attestent les récentes nouvelles du titre puisque le jeu de stratégie au tour par tour vient de présenter ses différentes éditions. Il y en aura deux en physique, trois en numériques et le studio 1C Entertainment et Koch Media viennent de les montrer.

Toutes les éditions de King’s Bounty

Afin de régaler les fans de la franchise et attirer de nouveaux joueurs, les développeurs n’hésitent pas à proposer diverses éditions. On en aura donc plusieurs, qui viennent – ou qui vont ouvrir prochainement leur précommande.

Editions numériques

Day One Edition (49.99€) : Le jeu et tous les bonus de précommande : Pack Premium Elite de la Garde Aigles Flamboyants Bouclier de princesse en armure Monture de guerre Chiens de guerre Golems à mains de feu

(49.99€) : Le jeu et tous les bonus de précommande : Lord’s Edition (54.99€) : Tous les bonus de précommande listés plus haut ainsi que Bourdon de duperie Marteau de glace Bâton d’harmonie Epée de Tyan Armure des Vides Pack Premium Héros & monstres Chiens de garde du roi

(54.99€) : Tous les bonus de précommande listés plus haut ainsi que Duke’s Edition (59.99€) : Exclusif à Steam et l’Epic Games Store Tout le contenu de la Lord’s Edition Un artbook digital La bande-son numérique

(59.99€) : Exclusif à Steam et l’Epic Games Store

A noter que pour toute précommande sur PS4, un thème exclusif est également proposé.

Editions physiques

Day One Edition (49.99€) : Tous les bonus de précommande listés plus haut

(49.99€) : Tous les bonus de précommande listés plus haut Edition Collector (King’s Collector Edition) et propose : Le jeu en physique Les contenus additionnels Un artbook physique Une sélection de la bande-son sur CD Un double poster avec artwork et map Une couronne Une boîte collector

(King’s Collector Edition) et propose :

Les précommandes viennent d’ouvrir et le studio en profite pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. Vous pouvez ainsi précommander via les différents stores en ligne dès aujourd’hui et l’édition physique sur Amazon. L’édition collector n’est pas encore listée chez les revendeurs français mais cela ne devrait plus tard.

Pour rappel, King’s Bounty II est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et sortira le 24 août 2021. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à consulter notre preview du jeu.