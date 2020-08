Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning se la joue furtif dans son dernier trailer

Dans quelques jours, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning offrira une seconde vie à la licence, avec la promesse d’une extension en 2021 en plus de ce remaster. Histoire de nous rappeler les bases du titre, THQ Nordic dévoile aujourd’hui un nouveau trailer, qui met en avant l’un des styles de combat du jeu.

On a donc ici un aperçu du style « Finesse », qui n’est fin qu’à moitié étant donné que votre personnage pourra toujours trucider des monstres à la pelle avec ses doubles lames. Reste que ce style équivaut à celui d’un voleur, avec la possibilité d’assassiner furtivement les ennemis, de crocheter des serrures, ou d’appliquer du poison sur ses armes.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning sortira donc le 8 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. L’édition collector du titre est encore disponible en précommande :