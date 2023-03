Kingdom Hearts : Nomura affole les fans avec une mystérieuse déclaration sur l’avenir de la saga

Voilà maintenant des mois que les fans de la licence Kingdom Hearts attendent des nouvelles du quatrième opus principal, mais l’attente, ça les connait. Tout comme le fait de monter de nombreuses théories, et Tetsuya Nomura ne le sait que trop bien. Le papa de la licence a donc eu envie de jouer avec eux avec une étrange déclaration qu’il a tenu lors d’un nouveau concert autour de la licence qui a eu lieu ce week-end à Tokyo. Des propos qui sont au choix, tout à fait innocents et insignifiants, ou qui tease quelque chose pour l’avenir de la série.

Apparently Nomura was at the Kingdom Hearts Second Breath concert today, and his commentary with Shimomura was interesting. Here’s the transcription:

Nomura: “Last year after the KH event, there was something that happened that determined the direction of the KH series.… https://t.co/g33TIWRANE

