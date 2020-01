Kingdom Hearts III : Un aperçu du concert Orchestra inclus dans Re:Mind

Présenté en décembre puis illustré avec de nouvelles images ensuite, le premier DLC de Kingdom Hearts III s’appelle Re:Mind. Prévu au prix de 29.99€, il disposera également d’une édition un peu plus coûteuse, listée à 39.99€, qui propose en bonus une retransmission du concert Orchestra au grand bonheur des fans. Square Enix vient de mettre en ligne un aperçu en vidéo histoire de nous montrer ce qui nous attend.

Le DLC arrive dans une semaine

C’est donc pour 10€ de plus que les joueurs pourront obtenir ce contenu supplémentaire. Au total, ce sont 19 musiques qui ont été jouées et qui seront présentes dans cette vidéo. Rappelons qu’elles sont issues du concert Kingdom Hearts –World of Tres– Orchestra, qui a eu lieu à Osaka, au Japon.

Outre ce concert, le DLC Re:Mind apporte quant à lui du nouveau contenu scénaristique, avec 13 combats de boss, un épisode secret et d’autres joyeusetés que l’on évitera d’évoquer pour éviter le spoil. Une mise à jour gratuite, sera déployée à la même date, avec l’arrivée de nouvelles keyblades. Rappelons que Kingdom Hearts III Re:Mind est attendu pour le 23 janvier sur PlayStation 4 puis pour le 25 février sur Xbox One.