King of Meat : Amazon Games annonce une Alpha fermée pour le mois de décembre

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder gratuitement à l’Alpha de King of Meat

Situé dans le monde mystique de Loregok, King of Meat vous plonge dans un univers peuplé de dragons, trolls, squelettes, et de corporations capitalistes. Dans ce show déjanté, les joueurs deviennent les vedettes d’un spectacle où la survie et l’amusement du public sont au cœur de l’action. Concrètement, le jeu vous propose de créer des donjons et/ou de jouer à ceux conçus par les développeurs et la communauté.

Nous avions eu l’occasion d’essayer le titre en août dernier, et l’expérience était globalement positive, bien que ce genre de jeu dépende fortement de sa masse de joueurs. Nous vous invitons à lire notre preview pour en savoir plus. Si vous souhaitez l’essayer par vous-même, une alpha fermée confidentielle se déroulera du 4 au 14 décembre prochain sur PC et Xbox Series. Vous pouvez également visionner une vidéo d’introduction, la première d’une série publiée sur YouTube.

Cette Alpha est accessible uniquement sur invitation aux joueurs d’Europe et d’Amérique du Nord. Il faut vous rendre sur le site officiel pour vous inscrire et avoir une chance de faire partie de l’aventure. Sachez néanmoins que les participants seront soumis à un accord de non-divulgation (NDA) strict. Toute capture, diffusion ou partage d’informations sur cette version anticipée est formellement interdit.

Le contenu de cette version vous permettra de combattre dans les donjons, de créer les vôtres et de personnaliser votre avatar. Les développeurs analyseront les retours des joueurs sur le mode création, les mécaniques de combat, l’exploration des donjons ainsi que les interactions entre les joueurs.

Quels sont les configurations PC pour l’Alpha de King of Meat

Voici les configurations communiquées par Amazon Games pour l’Alpha fermée :

Minimale : OS : Windows 10 Processeur : Ryzen 3 1200 ou équivalent RAM : 8 Go Carte graphique : GTX 1060 5 Go / RX470 4 Go Stockage : 11 Go

: Recommandée : OS : Windows 10 Processeur : Intel Core i7-8700K ou équivalent RAM : 8 Go

:

La FAQ de l’Alpha fermée

Amazon Games a également partagé une FAQ répondant à plusieurs questions générales autour de cette Alpha :

Si j’ai déjà fait mon inscription pour tester King of Meat, dois-je m’inscrire à nouveau pour découvrir King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ?

Non, il suffit de s’inscrire une seule fois. Nous vous contacterons si vous faites partie des personnes sélectionnées pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ou tout autre test à venir.

Non, il suffit de s’inscrire une seule fois. Nous vous contacterons si vous faites partie des personnes sélectionnées pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ou tout autre test à venir. Quelles plateformes sont éligibles pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ?

King of Meat : Lights, Camera, ALPHA sera disponible sur Steam (PC) et Xbox Series X|S.

King of Meat : Lights, Camera, ALPHA sera disponible sur Steam (PC) et Xbox Series X|S. Quelles régions participeront à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ?

Amérique du Nord et Europe.

Amérique du Nord et Europe. Quelles langues seront disponibles dans King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ?

L’anglais audio et écrit sera disponible dans King of Meat : Lights, Camera, ALPHA. Des langues supplémentaires seront disponibles pour la sortie définitive.

L’anglais audio et écrit sera disponible dans King of Meat : Lights, Camera, ALPHA. Des langues supplémentaires seront disponibles pour la sortie définitive. Ai-je besoin du Game Pass Core pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA sur Xbox Series X|S ?

Les joueurs n’auront pas besoin d’un abonnement en ligne pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA.

Les joueurs n’auront pas besoin d’un abonnement en ligne pour participer à King of Meat : Lights, Camera, ALPHA. Puis-je jouer avec une manette sur PC pendant le King of Meat : Lights, Camera, ALPHA ?

Oui, King of Meat : Lights, Camera, ALPHA prendra en charge les manettes sur PC.

King of Meat sortira à une date encore indéterminée sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch. Le titre proposera du cross-play et de la cross-progression à son lancement.