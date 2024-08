King of Meat : le monde du divertissement se mélange à celui des donjons

King of Meat est un hack & slash coopératif qui met en avant le sens du spectacle. Le jeu vous plonge dans un univers mêlant le monde du divertissement télévisuel et celui de l’heroic fantasy. Le but est de parcourir une multitude de donjons à la fois chaotiques et déjantés, en combattant toutes sortes de monstres, mais surtout en impressionnant la foule grâce à un divertissement constant.

À l’image d’un Super Mario Maker, il vous sera possible de créer vos propres donjons et de les partager en ligne avec d’autres joueurs. Vous pouvez avoir un aperçu global du concept grâce au trailer diffusé à l’occasion de l’Opening Night Live.

« Chez Amazon Games, nous diversifions notre portfolio pour offrir une large gamme d’expériences de haute qualité à nos joueurs. Aujourd’hui, nous sommes ravis de dévoiler King of Meat, une nouvelle licence imaginative et passionnante développée par Glowmade, qui marque une étape importante dans cette direction. Glowmade a créé un monde riche et vibrant dans King of Meat, et propose une expérience de jeu incroyablement amusante et captivante pour les joueurs. Nous sommes impatients de voir comment les joueurs pourront s’exprimer à travers un gameplay coopératif et la création de donjons, et nous avons hâte que King of Meat captive les joueurs du monde entier dès le lancement et au-delà. » a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games.

Quelque temps avant l’annonce officielle ce soir, nous avons eu l’occasion de l’essayer durant un long moment afin de vous livrer un premier avis. Nous vous renvoyons donc vers notre aperçu pour plus de détails sur le jeu.

King of Meat sortira à une date encore indéterminée sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch. Le titre proposera du cross-play et de la cross-progression à son lancement.