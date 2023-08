The king of fighters xv confirme le retour de duo lon

The King of Fighters XV mettra Duo dans votre trio

Vu que Najd avait déjà eu droit à son teaser, son trailer de gameplay et même sa vidéo de présentation des mécaniques diffusée en début de semaine, on savait donc que sa sortie ne tarderait plus. Et effectivement, la combattante arrivera ce mardi 8 août.

Et forcément, il est aussi temps de passer à la suite puisque cette vidéo servait aussi à annoncer le prochain personnage Duo Lon. Ou enfin à le confirmer puisque SNK avait teasé son ombre assez reconnaissable et pour celles et ceux qui avaient encore un doute, il avait été dataminé en janvier. Le nécromancien fera donc son retour cet automne et si vous vous posez la question, selon l’ombre et le dataminage, l’ultime membre de la saison 3 prévue pour cet hiver sera Hinako.

Et double ration de rollback à la rentrée

Mais ce n’était pas la seule annonce lié à KOF puisque The King of Fighters XIII Global Match, le remaster de KOF13 améliorant son online a aussi eu droit à une nouvelle bande-annonce qui servait surtout à nous prévenir que le jeu sortirait le 16 novembre 2023.

SNK tenait à rappeler que cette nouvelle version utiliserait bien évidemment la technologie rollback et tant que l’on est dans la mise à jour des informations communiquées lors du dernier EVO Japan, on a aussi eu des nouvelles du rollback pour Samurai Shodown qui arrivera donc en septembre alors qu’il avait été promis pour ce printemps. Oui, l’éditeur a aussi parlé du prochain Fatal Fury mais on lui réserve son propre article.