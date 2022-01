King Arthur: Knight’s Tale décale sa sortie d’accès anticipé au 29 mars

Disponible en accès anticipé depuis bientôt un an sur PC, King Arthur: Knight’s Tale devait initialement déployer sa version 1.0 d’ici quelques semaines, le 15 février prochain. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque NeocoreGames a décidé hier de repousser le lancement officiel du T-RPG au 29 mars 2022.

Knights,

we have a message from the dev team to share with you: the release date of Knight's Tale has been moved to March 29, 2022. Please find the details in the letter below.

Avalon Awaits! pic.twitter.com/wgngnen9Zt

