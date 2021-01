King Arthur: Knight’s Tale repousse le lancement de son accès anticipé au 26 janvier

Prévu pour débuter hier sur PC via Steam, il faudra malheureusement patienter encore deux semaines pour profiter de l’accès anticipé de King Arthur: Knight’s Tale. Comme l’explique NeocoreGames sur le compte Twitter officiel du jeu, le lancement a été repoussé au 26 janvier dans le but de peaufiner le titre au maximum et de corriger les bugs.

Un contenu plus important avec le temps

King Arthur: Knight's Tale gets a new Early Access date: January 26. Find out the details below! pic.twitter.com/744v5njiXN — King Arthur: Knight's Tale (@KnightsTaleGame) January 12, 2021

Afin de se faire pardonner pour ce léger retard, le studio hongrois a profité de l’occasion pour dévoiler ce que comprendra l’accès anticipé au lancement. Celle-ci inclura deux missions de la campagne principale, cinq quêtes secondaires, quatre héros issus de quatre classes différentes, certaines mécaniques de gestion de Camelot et la cinématique d’introduction. Rappelons que ce contenu s’étoffera par la suite avec le déploiement de plusieurs mises à jour.

King Arthur: Knight’s Tale sortira en version 1.0 au cours du premier trimestre 2021 sur PC au prix de 39,99$ puis plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.