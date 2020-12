King Arthur: Knight’s Tale sortira en accès anticipé sur Steam le 12 janvier 2021

Annoncé en octobre, King Arthur: Knight’s Tale a connu une campagne Kickstarter à succès avec 155 885 £ récoltées sur les 115 000 £ souhaitées par NeocoreGames. Autre bonne nouvelle, afin de se préparer au mieux pour son lancement prévu l’an prochain, le T-RPG va passer par la case de l’accès anticipé dès le 12 janvier sur Steam.

Le roi et sa communauté

Comme l’explique le studio hongrois dans son communiqué, ce choix permettra aux développeurs « de travailler main dans la main avec les joueurs et d’apporter des changements au jeu au fur et à mesure, en fonction de leurs retours. » Bien que l’on ne sache pas encore exactement ce que contiendra l’accès anticipé, celle-ci accueillera des mises à jour régulières et devrait durer quelques mois.

La version 1.0 de King Arthur: Knight’s Tale sortira début 2021 sur PC et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Etant donné que la campagne Kickstarter a atteint tous ses objectifs de financement, la classe du Sage viendra s’ajouter à celles du Défenseur, du Champion, du Tireur d’élite, de l’Avant-Garde et de l’Arcaniste. Le titre devrait aussi intégrer un mode PvP.