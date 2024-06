Du gameplay ultra nerveux sous fond de métal, y’a que ça de vrai

Après des mois à attendre du gameplay pour Killing Floor 3, en voici un trailer entier qui nous montre ce qu’a dans le ventre la production de Tripwire Interactive. En plus d’un gameplay toujours aussi pêchu et frénétique, le titre nous proposera de dézinguer à nouveau des zeds classiques, mais également de nouveaux mutants qui seront certainement une vraie plaie à éliminer. De nouvelles armes et de nouveaux gadgets dont un drone tourelle seront de la partie pour enrayer la menace zed, qui sera une nouvelle fois omniprésente dans ce troisième opus.

Qui plus est, le trailer nous montre également un mini journal des développeurs nous parlant de leurs inspirations pour Killing Floor 3. Egalement, nous pouvons entrapercevoir du gameplay supplémentaire pour le soft, qui s’annonce clairement prometteur et qui proposera une bande-son métal toujours aussi tonitruante. Clairement, il nous tarde d’en voir plus pour le soft, qui nous a montré pour l’heure du gameplay de sa phase pré-alpha.

Killing Floor 3 sortira début 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.